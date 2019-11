Incendie d'une maison à Saint-Jean-sur-Mayenne : le feu, accidentel, est parti du garage

Saint-Jean-sur-Mayenne, France

Les enquêteurs ont déterminé ce jeudi 21 novembre les causes de l'incendie qui a totalement détruit une maison individuelle de Saint-Jean-sur-Mayenne la veille en fin d'après-midi. Le départ de feu a été localisé dans le garage du pavillon. Les flammes se sont ensuite propagées à l'ensemble du domicile, le dévastant complètement.

à lire aussi Quatre habitants relogés après l'incendie de leur pavillon à Saint-Jean-sur-Mayenne

Les forces de l'ordre ont également confirmé que le feu était accidentel, et non pas déclenché volontairement ou "avec une intention malveillante". À ce stade de l'enquête, il n'est pas possible d'affirmer l'origine exacte de l'incendie.

La famille hébergée en attente de relogement durable

Ces violentes flammes n'ont laissé que des débris et obligé le relogement d'urgence, par un proche familial, des quatre habitants de la maison : un couple et deux enfants de quatre et cinq ans. Le bailleur social Mayenne Habitat cherche actuellement une solution pour un relogement plus durable, qui devrait arriver en début de semaine prochaine.

À cela s'ajoute un besoin d'affaires et de mobilier pour la famille. "Il n'y a absolument plus rien", confirme le maire de Saint-Jean-sur-Mayenne, Olivier Barré, qui a observé depuis l'accident un élan de générosité de la part de ses administrés : des vêtements, notamment pour enfants, ont été déposés à la mairie par des voisins et des riverains.