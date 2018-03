Saint-Romain-de-Colbosc, France

Le feu a commencé vers onze heure et demi ce vendredi matin, dans trois hangars agricoles de 2000 mètres carrés au total, où se trouvent des engins et des remorques. Mais surtout de la paille, c'est ce qui rend l'incendie si difficile à éteindre. A l'arrivée des secours, les bâtiments sont totalement embrasés. Une cinquantaine de bovins sont morts. Trente directement pendant le sinistre, et vingt autres ont été euthanasiés à cause des fumées. Une partie de la structure s'est effondrée, il est possible que d'autres bovins aient perdu la vie. Un vétérinaire est sur les lieux pour faire le lien avec les services d'équarissage pour prendre en charge les cinquante carcasses de bovins

Un nourrisson et trois adultes intoxiqués

Quatre personnes, un nourisson et trois adultes, ont été intoxiqués par les fumées qui se sont dégagées. L'un d'entre eux a dû être transporté par hélicoptère à l'hôpital Monod, au Havre.

Face a l'ampleur de l'incendie, les pompiers sont venus de Lillebonne, Caudebec, Yvetot et bien-sûr du Havre.

Le feu commence à baisser en intensité mais l'intervention pourrait encore durer une bonne partie de la nuit.