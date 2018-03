La solidarité s'organise à Seloncourt pour Sylvain Alzingre. Sylvain qui a été notre collègue à France Bleu Belfort Montbéliard pendant plus de 20 ans et qui a perdu son père, dans la nuit de vendredi à samedi, dans l'incendie de la maison familiale. Ses amis se mobilisent, aidés par la mairie.

Seloncourt, France

Ce sont ses amis qui, très vite, ont donné l'alerte. Via Facebook notamment, ils ont tout de suite voulu venir en aide à Sylvain. Sylvain Alzingre, qui a perdu son père dans des conditions tragiques: l'incendie de la maison familiale à Seloncourt dans la nuit de vendredi à samedi. Sylvain Alzingre qui fut animateur pendant plus de vingt ans à France Bleu Belfort Montbéliard et qui est très connu à Seloncourt, comme l'était d'ailleurs son père.

Il a besoin de tout parce qu'il a tout perdu

"Sylvain c'est le pote de toujours, le copain de tout le monde et l'ami de certains" explique ainsi Corinne, une de ses amies, "là il est démuni, moralement, financièrement et physiquement parce qu'avec un drame pareil on ne peut que l'être, mais on est tous là. On va pas le laisser tomber. Et on en appelle bien sûr à la générosité de chacun: il a besoin de tout parce qu'il a tout perdu: des vêtements, de l'argent etc..."

Une boîte a été installée à l'entrée de la mairie de Seloncourt © Radio France - Emilie Pou

Une boîte mise à disposition en mairie de Seloncourt

La mairie de Seloncourt a donc mis une boite à disposition de ceux qui voudraient donner ou qui veulent tout simplement déposer un mot. Un geste normal pour le maire, Daniel Buchwalder: " _le père de Sylvain a travaillé pendant 45 ans pour cette mairie_, il était normal qu'on se mobilise". La mairie a également trouvé un logement meublé, là encore grâce à des particuliers qui se sont spontanément proposés.

Touchée par cette générosité, la fille de Sylvain a tenu à poster un message de remerciement sur Facebook. "Je suis très touchée et me sens moins seule face à ce cauchemar" a-t-elle dit.