Incendie à Thouars : une maison totalement embrasée cette nuit, les habitants évacués

Les pompiers des Deux-Sèvres mobilisés cette nuit sur un feu d'habitation à Thouars. Vers 3 heures du matin, un incendie s'est déclaré dans une maison de 300 mètres carrés. Aucun blessé n'est à déplorer.

Au total, 200 mètres carrés du pavillon ont été totalement embrasés, et le feu a mobilisé 30 sapeurs-pompiers, ainsi que la police, ERDF et un élu de la ville. Les deux occupants, fondateurs de la société thouarsaise Anett et Cie, tous les deux âgés de plus de 80 ans, ont été évacués par les pompiers volontaires avant l'arrivée des autres secours. Ils sont relogés chez leur fils, qui habite tout près.

Un pompier a fait une chute lors de l'intervention. Blessé, il a été transporté au CHNDS pour un bilan.

A 10h30 ce dimanche matin, le feu était circonscrit, les secours toujours sur place.