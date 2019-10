Incendie à Tours : "il n'y a pas de sécurité, il faut refaire les bâtiments" d'après plusieurs locataires

Tours, France

"Cela aurait pu être bien pire", selon Olivier Lebreton adjoint à la sécurité à la ville de Tours.

Un incendie a eu lieu ce dimanche 13 octobre dans la nuit dans le parking d'une résidence située dans la côte de l'Alouette au sud de Tours (6 rue de l'Alouette). Pour des raisons qui sont encore à déterminer deux voitures du deuxième sous-sol se sont embrasées et les fumées se sont propagées dans le bâtiment de cinq étages.

"J'ai juste pris mes clés et je suis sortie" Coralie

Il n'y a pas de blessés mais environ 150 locataires ont du quitter leur logement dans la précipitation vers deux heures et demi du matin. C'est le cas de Coralie 21 ans qui est étudiante. "J'ai entendu un gros boucan, je croyais que ça venait d'une fête à l'étage du dessus. Après j'ai entendu petit bruit et j'ai senti une odeur étrange. Je me suis levée et j'ai ouvert la porte, j'ai vu quelqu'un passer qui m'a demander d'évacuer. J'ai juste pris mes clés et je suis sortie", raconte la jeune femme.

Selon elle, aucune alarme incendie n'a sonné à son étage. Coralie voudrait une réaction face à ces défaillances, "il n'y a pas de sécurité, il faut refaire les bâtiments" juge-t-elle.

Une enquête ouverte par la police

Des logements parfois vétustes qui appartiennent à des propriétaires privés dont la co-propriété serait gérée d'après certains locataires par Brosset Immobilier.

Une enquête a bien sûr été ouverte pour connaître la cause exacte de cet incendie, sans doute un court circuit qui a mis le feu à une voiture, comme aux Halles de Tours en 2013.

Au commissariat de Tours ont dit vouloir "laisser refroidir" les lieux afin de faire lundi 14 octobre les premières constatations sur place.

Certains locataires envisagent même de faire signer une pétition, car mis à part cet incendie il y a eu récemment de nombreuses fuites d'eau dans la résidence. Ils dénoncent aussi l'absence ce week-end du gardien de l'immeuble.