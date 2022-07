Incendie à Vallabrix (Gard) : le feu est fixé

A Vallabrix, dans le Gard, un incendie a ravagé quarante hectares depuis ce dimanche après-midi. Il est désormais fixé. Cela dit, les pompiers vont passer la journée sur place pour noyer les derniers points chauds. C'est ce que nous expliquait, ce lundi matin en direct sur France Bleu Gard Lozère, le commandant Nicolas Ventosa, des sapeurs-pompiers du Gard : "Il reste encore des points chauds qui ont été traités dans la nuit. L'évolution est quand même favorable. On va continuer les opérations de noyage dans la journée. Et on va voir avec la levée du jour et les hausses des températures s'il nous pose encore des difficultés, mais ça semble en bonne voie tout de même."

Le centre équestre évacué, les chevaux sauvés

L'origine du feu ? "Evidemment les forces de l'ordre étaient là, l'enquête a démarré. Ils feront certainement appel à la cellule de recherche et de circonstances des causes incendies qui permettra, je l'espère, de découvrir l'origine de ce feu".

250 pompiers dont 175 pompiers gardois ont passé la nuit sur place.

Des habitants ont été évacués, d'autres ont été confinés chez eux. Tous les chevaux du centre équestre de l'Étrier ont pu être sauvés.

Un cabanon est détruit, un pompier est légèrement blessé (coup de chaud).