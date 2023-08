Incendie à Valognes : l'hôtel du Louvres n'était plus aux normes incendie

L'hôtel du Louvres, rue des Religieuses à Valognes, a été le théâtre d'un violent incendie dans la nuit de lundi à mardi 29 août. L'incendie qui s'est déclaré vers 5 heures du matin et s'est propagé à l'ensemble de ce bâtiment historique. Le travail des pompiers a permis de circonscrire le sinistre à ce seul hôtel et de limiter les dégâts : 420m2 ont pu être préservés sur les 675m2 du bâtiment. Dans la matinée, l'extinction des feux résiduels et l'évacuation des gravats a pu débuter. Par ailleurs, l'état de la structure a été analysé et montre que le lieu ne présente finalement pas de risque d'effondrement comme craint en début de matinée.

Pour l'heure, l'origine du sinistre est inconnue. L'établissement était vide depuis sa fermeture administrative intervenue il y a quelques mois. Le passage de la commission de sécurité avait montré que l'hôtel n'était plus aux normes de sécurité, et d'incendie obligeant les propriétaires à stopper l'activité commerciale.

