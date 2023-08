Incendie à Valognes : "Une partie de l'histoire de la ville est partie en fumée"

L'incendie a surtout détruit l'arrière de l'hôtel du Louvre et les combles, la façade a été épargnée.

Ils sont nombreux à s'approcher des camions de pompiers garés dans la rue des Religieuses à Valognes pour tenter d'apercevoir les dégâts causés par l'incendie qui s'est déclaré dans l'hôtel du Louvre ce mardi 29 août au petit matin. À l'image d'Albert, Valognais qui fréquente cette "institution" depuis des décennies. Il regarde avec émotion les volutes de fumée qui s'échappent de l'arrière de la bâtisse, où le feu a pris : "C'est parmi les plus vieux bâtiments de la ville. Il y a une partie de l'histoire de la ville qui est partie en fumée, littéralement".

"L'hôtel du Louvre, c'est toute mon enfance"

L'établissement est en effet l'un des hôtels particuliers qui ont valu à Valognes le surnom de "petit Versailles normand". C'est un ancien relais de poste, inscrit aux monuments historiques depuis 2012. "L'une des bâtisses historiques qui n'a pas été bombardée pendant la guerre", explique Yvonne, qui habite au 26, rue des Religieuses, la maison attenante à l'hôtel du Louvre.

L'incendie fait remonter chez les habitants des souvenirs liés à l'hôtel du Louvre. "J'ai dormi là-bas plusieurs fois. C'était un peu vieillot mais ça avait un certain charme. Il y avait une petite salle à manger qui était encore tout à fait dans son jus donc on aimait bien y aller. On a fait des communions de ma famille là-bas", raconte Albert.

L'émotion est très vive aussi chez Isabelle, retraitée originaire de Valognes. Elle vit maintenant en région parisienne mais est souvent de passage pour voir sa mère. "L'hôtel du Louvre c'est toute mon enfance. Les parents de mon meilleur ami tenaient l'hôtel. J'habitais en face. C'était notre terrain de jeu : des parties de cache-cache dans le jardin, dans les séchoirs, des repas dans la petite cuisine. J'y ai grandi. Je le connais comme ma poche", retrace Isabelle, les larmes aux yeux.

"Il n'y avait personne dedans, c'est un soulagement"

"C'est malheureux, mais ça ne reste qu'une maison. Le fait qu'il n'y avait personne dedans, c'est un soulagement", avance Séverine Callens, boulangère dans une rue voisine. L'établissement était fermé administrativement depuis quelques mois car il n'était plus aux normes de sécurité et d'incendie. Il n'y a donc pas eu de victimes.

Les dégâts matériels sont, eux, importants mais les 55 pompiers mobilisés ont réussi à éviter que l'incendie ne se propage aux bâtisses attenantes. La partie arrière et les combles de l'hôtel sont les plus touchés. La façade a été épargnée. Ce qui rassure Anthony, venu, lui aussi, constater les dégâts avec inquiétude. "Je pense que ça ne va pas trop entacher l'aspect visuel et historique de la rue des Religieuses", conclut-il.