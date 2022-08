Incendie à Voreppe et La Buisse : des renforts de pompiers envoyés depuis les départements voisins

Le feu continue de brûler dans les contreforts de la Chartreuse, au-dessus de Voreppe et La Buisse. L'incendie, qui a été déclenché vendredi 5 août au soir par un impact de foudre selon plusieurs témoins, ne cesse de s'éteindre puis reprendre en différents endroits. Ce week-end, plus d'une centaine de pompiers étaient à l'œuvre pour tenter de le contenir. Ils ont reçu ce lundi matin des renforts de trois départements voisins : le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie. Ces renforts portent à 270 le nombre de pompiers désormais mobilisés sur place.

Le feu, souterrain, circule notamment par les racines des différents végétaux et dans les failles de la montagne, ce qui fait qu'il ne cesse de se rallumer en différents endroits, parfois l'espace de quelques minutes, avant de s'éteindre aussi vite qu'il est apparu. Mais le retour du vent chaque soir renforce les principaux foyers, embrassant de nouveau les falaises entre Voreppe et La Buisse dans la nuit. En fin d'après-midi dimanche, une langue de feu est passée au-dessus de l'usine Rector avant de filer vers le sud et menacer des hameaux au nord de Voreppe. Les habitants de ces zones ont ainsi du être évacués.

Les habitations protégées par les pompiers

Ce lundi matin, les habitations n'étaient plus menacées selon le colonel des pompiers Bertrand Cassou : "Il n'y a plus de risque lié au feu pour le voisinage, ça a été identifié, on a mis les moyens de protection si jamais le feu redevenait menaçant sur ces habitations, donc de ce côté-là il n'y a pas de problème immédiat". Le danger est ailleurs, précise-t-il : "On a affaire à des pentes très importantes et on a notamment des rochers qui se détachent avec cette action du feu, donc il faut aussi qu'on face attention par rapport aux maisons qui sont en contrebas".

Pour combattre les principaux foyers, les pompiers ont eu recours à des largages d'eau samedi et dimanche par hélicoptère. Des canadairs sont même venus en renfort face à l'avancée des flammes pour la soirée de dimanche. Ce lundi, les hélicoptères bombardiers d'eau ont de nouveau décollé, après des vols de reconnaissance.

