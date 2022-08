VIDÉO - Incendie à Voreppe : le feu ne progresse plus mais n'est pas encore fixé, 130 hectares brûlés

Le travail pour éteindre les flammes n'est toujours pas terminé à Voreppe. Ce mardi 9 août au matin, l'incendie n'est pas fixé mais ne progresse plus. Pour l'instant, 130 hectares ont brûlé mais quelques foyers persistent dans des endroits inaccessibles, notamment sur les barres rocheuses. 380 pompiers sont mobilisés sur place dont des renforts venus des départements du Rhône, de la Savoie, de la Haute-Loire, du Puy-de-Dôme, de l’Allier, du Cantal et des Bouches-du-Rhône.

La stratégie de l'après-midi

Les pompiers ont pu profiter d'une accalmie ce mardi matin pour changer de stratégie. Un officier a fait le tour de la zone touchée par l'incendie pour repérer les endroits encore sensibles et y installer le maximum d'engins. Il reste encore quelques points chauds, notamment vers les Balmes, qui doivent être éteints. "Il faut contenir l'incendie et lui donner le moins de forêt possible à grignoter", explique le commandant des opérations des pompiers, Mathieu Malfait. Pour ça, certaines zones sont brûlées en prévention et les lisières sont noyées. Des pompiers sont également descendus en rappel le long des barres rocheuses pour être au plus près du feu car c'est inaccessible à pied.

Le point ce mardi midi avec le commandant des opérations du SDIS 38 Mathieu Malfait Copier

Vos photos

Vous êtes nombreux à nous envoyer des photos sur les réseaux sociaux. Vous en retrouverez ci-dessous. Toutefois, ne prenez aucun risque. La préfecture de l'Isère rappelle aux riverains et aux touristes qu'il ne faut surtout pas se rendre à proximité des lieux, de ne pas s'arrêter sur les bords de route et de ne pas randonner à proximité. Deux routes sont d'ailleurs toujours coupées pour permettre aux pompiers de faire leur travail : la route départementale 520A, entre Voreppe et Pommiers-La-Placette et la route départementale 1075, entre La Buisse et Voreppe.