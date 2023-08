Incendie à Wintzenheim : "C'est quelque chose de très violent", confie le neveu d'une victime mosellane

Marcelle est décédée ce 9 août dans l'incendie d'un gîte à Wintzenheim à l'âge de 56 ans. 11 personnes sont mortes dans cet établissement qui accueillait des personnes handicapées en vacances. Marcelle résidait au foyer Marie-Louise Laurichesse de Pierrevillers.

Son neveu, Julien , est sous le choc, "on était tous réunis il y a un mois pour fêter ses 56 ans. Voilà c'est une première phase de sidération et là c'est le temps du chagrin et du deuil qui va commencer, témoigne Julien. C'était quelqu'un qui était pleine de vie, qui était très solaire et elle nous manquera terriblement. C'est quelque chose de très violent."

"Je suis fière que ce soit ma tante"

Julien tient notamment à prendre la parole pour livrer et faire perdurer un souvenir positif de sa tante, "je souhaite garder l'image de ma tante comme quelqu'un qui avait le sourire, qui avait son caractère aussi. Je suis fière que ce soit ma tante."

La dernière fois que Julien et sa famille ont vu Marcelle était avant son départ en vacances en Alsace, "c'était une joie pour elle de partir. On était contents qu'elle puisse partir. C'est très triste."