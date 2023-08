Incendie à Wintzenheim : comment une Lorraine a courageusement échappé aux flammes

Onze personnes sont mortes ce mercredi dans l' incendie du gîte de Wintzenheim (Alsace), qui hébergeait deux groupes d'handicapés mentaux légers. Les victimes sont toutes originaires de Lorraine. L'AIEM en Meurthe-et-Moselle déplore quatre disparus accompagnés par ses différentes structures. Une cinquième personne, qui faisait partie du même voyage, a miraculeusement échappé aux flammes, en faisant preuve de beaucoup de courage.

Elle a sauté par la fenêtre

Denis Renaud, le président de l'association AEIM explique : "j'ai pu parler avec la rescapée, elle est formidable, elle nous a raconté comment elle a été sauvée. Elle a été réveillée par le bruit du feu, elle a ouvert la porte et s'est rendu compte qu'il y avait du feu. Elle est remontée au premier étage et elle a hésité à aller chercher son téléphone, son doudou, sa carte... Et finalement, elle a sauté par la fenêtre et elle a été réceptionné par un autre résident qui lui était déjà sorti à ce moment-là".

Il précise que le séjour était ouvert aux personnes avec une relative autonomie : "Ils sont capables de réaliser les gestes de la vie quotidienne, ils ont une certaine autonomie. Heureusement d'ailleurs, c'est ce qui a sauvé cette résidente. Mais ils ont besoin d'encadrement".

Grand courage et autonomie exceptionnelle

Il salue le sang-froid de cette jeune femme d'une vingtaine d'années : "Elle a fait preuve d'un grand courage, d'une autonomie exceptionnelle puisqu'elle a réussi à comprendre ce qui se passait et à réagir par rapport à ça. C'est à la fois exceptionnel, extraordinaire, elle a eu une présence d'esprit remarquable, mais en même temps, c'est beaucoup de chose".