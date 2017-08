Incendie accidentel à Ajaccio, la justice la condamne à 3000€ d’amende et 3 ans de prison avec sursis

Le tribunal correctionnel d’Ajaccio vient de condamner une dame de 69 ans à 3.000€ d’amende et 3 ans de prison avec sursis. Elle est à l’origine du feu accidentel qui a détruit aux portes de la ville 8 hectares de végétation.

Un jet de pétard qui lui coûte cher.

Une dame de 69 ans a été condamnée, mardi 8 août, à 3.000 € d’amende et 3 ans de prison avec sursis. Elle est à l’origine de l’incendie qui une semaine plus tôt avait détruit 8 hectares de végétation aux portes d’Ajaccio. Un feu qui avait nécessité l’intervention des canadairs. Elle s'était livrée à la police, affirmant être à l'origine du sinistre. Elle avait lancé un pétard pour rappeler son chien. Visiblement bouleversée à la barre, elle a fait part de ses regrets et présenter ses excuses. Le ministère public avait requis deux mois de prison avec sursis, assortis d'une mise à l'épreuve de 18 mois et l'indemnisation des victimes pour les dégâts causés par l'incendie.