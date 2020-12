L'habitante de Loupian (Hérault), à l'origine de l'incendie ravageur de septembre 2019 tout près de l'étang de Thau, a été condamnée mardi à un an de prison avec sursis. Le feu est parti d'une brasucade de moules organisée sur un terrain vague. Dans la commune, le drame reste dans tous les esprits.

Incendie après une brasucade de moules à Loupian : un an de prison avec sursis

500 pompiers et 10 canadairs ont été engagés pour lutter contre les flammes en septembre 2019

"On était en alerte rouge, il y avait un vent... donc il fallait une sacrée dose d'inconscience pour allumer un feu en bordure de garrigue !" s'énerve aujourd'hui encore Alain Vidal, le maire de Loupian. En septembre 2019, un incendie a ravagé 300 ha de végétation sur sa commune située entre l'étang de Thau et l'autoroute A9. Le feu est parti d'une brasucade de moule organisée sur un terrain vague, à côté de chez une quinquagénaire condamnée à un an de prison avec sursis mardi par le tribunal correctionnel de Montpellier.

"Évidemment elle n'imaginait pas que ça allait prendre ces proportions-là."- Me Mendel

Le jour du drame, 200 maisons ont été menacées par les flammes, l'A9 a été coupée pendant plusieurs heures, 500 pompiers et 10 Canadairs ont été engagés pour venir à bout du sinistre.

Celle qui est à l'origine de ce "moment de convivialité entre amis" selon son avocat n'a pas nié ses responsabilités devant le tribunal. "Elle est extrêmement dans la repentance et porte le poids de tout ça sur ses épaules" confie Me David Mendel.

"Des pins de cet âge-là, on les reverra pas. Nos petits-enfants peut-être mais nous, non."- Alain Vidal

"Vous savez que encore maintenant, on nous en parle" témoigne le maire. "Il y en a qui dès qu'ils voient du vent du nord arriver, ils craignent un peu. Dès qu'il y a une fumée, ils appellent les pompiers ou la maire. Psychologiquement, c'est fort. Bien sûr qu'ils sont encore marqués par ça".

L'estimation des dommages "qui sera faite en septembre 2021 je crois" poursuit Alain Vidal "approche le million d'euro".