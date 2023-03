Incendie au café Victor Hugo à Valence : "je me suis vu mourir" témoigne un serveur

Ce vendredi 23 mars, un peu avant 19 heures le service démarre tranquillement dans le très populaire café-restaurant Le Victor Hugo de Valence lorsque les cuisiniers alertent le reste du personnel : un départ de feu vient de se déclarer au niveau de la hotte. Il faut évacuer. L'épaisse fumée remonte aux étages de l'immeuble.

Simon, un serveur de 21 ans de l'établissement décide d'agir. Dans la foulée, il court dans les étages de l'immeuble pour alerter les voisins. "Je toque aux portes de chaque étage, je sonne, je crie aux voisins de se mettre à l'abri. Il y a le feu ! " se souvient-il. Lui qui a voulu bien faire se retrouve piégé au dernier étage de l'immeuble : "je ne pouvais plus rebrousser chemin et sortir de l'immeuble, la fumée était trop épaisse, je suis incapable de retenir ma respiration pour descendre les quatre étages." Ce dernier attend, allongé au sol, enroulant un tee-shirt autour de son visage pour se protéger des fumées. "

"À ce moment-là, je me suis vu mourir" avoue le serveur qui crie au secours. Quelques minutes plus tard, un homme arrive, soulève Simon, casse une porte pour se rapprocher des fenêtres. Tous les deux parviennent à rejoindre la corniche et peuvent enfin respirer en attendant les secours.

Les pompiers ont envoyé sur place la grande échelle pour leur permettre de descendre. Comme Simon et ce monsieur, deux autres personnes de l'immeuble coincées sur leur balcon ont été évacuées vers l'hôpital. Ce jeune serveur se souviendra longtemps de l'intervention de cet homme qu'il ne connaissait pas et qui lui a porté secours. "S'il n'était pas arrivé, je serais décédé" conclu Simon les larmes aux yeux.

Les salariés sont au chômage technique. On ne sait pas dans quel délai le restaurant pourra rouvrir. Les dégâts sont importants, la mezzanine est très dégradée, la cuisine est endommagée. Suite au sinistre, les habitants de l'immeuble sont privés d'électricité et de gaz ce vendredi matin.