Début d'incendie au centre de rétention d'Hendaye : cinq étrangers condamnés par la justice

Ils sont cinq en rang d'oignon à la barre du tribunal judiciaire de Bayonne le jeudi 6 octobre 2022. Cinq hommes âgés de 21 à 39 ans. Trois sont algériens et deux sont marocains. Tous sont retenus dans le centre de rétention administrative d'Hendaye en attendant d'être expulsés du territoire français. Ils sortent tous de détention. Ils sont poursuivis pour "complicité de dégradations en réunion" pour avoir, le lundi 3 octobre, détruits des matériels et allumé le feu dans la cour du centre administratif. Des faits qui avaient nécessité l'intervention des pompiers et de renforts de police pour maitriser la situation. Pas de victime. Le procès s'est déroulé devant le tribunal correctionnel dans le cadre de la procédure de comparution immédiate. . Les cinq étrangers en situation irrégulière ont été condamnés à des peines de prison allant de 8 mois pour quatre prévenus et à 10 mois ferme pour le principal prévenu. Ils ont été immédiatement transférés derrière les barreaux.

ⓘ Publicité

Papier toilette pour cacher les objectifs des caméras de surveillance

Lorsque les secours interviennent, vers 19h, ils découvrent l'ampleur des dégâts : des flammes et de la fumée dans la cour du CRA, des bris de verres à terre, des morceaux de bétons, un baby-foot détruit et du matériel de musculation en miettes. Montant des dégâts : 9.000 euros. Pour masquer la quinzaine de caméras de surveillance, les prévenus reconnaissent les avoir masquées avec du papier toilette mouillé. "On m'a obligé à le faire sinon je me faisais tabasser" se défend l'un des prévenus, répondant à une question de la présidente du tribunal Emmanuelle Adoul. La contrainte est semble-t-il au cœur de cette affaire.

Un colis de cigarettes à l'origine des débordements

À l'origine des violences, une sombre affaire de colis. Il contient des cigarettes, et doit être remis par un homme arrivant de Bordeaux, à l'un des jeunes gens retenus. Mais l'horaire n'est pas le bon, il est trop tard, et les policiers refusent. De quoi mettre en colère le destinataire du colis, qui va alors solliciter l'aide des autres étrangers pour engager les violences. "Je voulais voir le chef" se contente d'expliquer le prévenu en question, qui, comme les autres, est arrivé en France par l'Espagne. C'est lui est apparemment est l'instigateur de l'affaire.

Prison ferme requise

Pour l'accusation, pas question de minimiser les faits. La substitute du procureur de la République, Elodie Goyard estime que les faits "sont parfaitement établis" même si "nous n'avons pas pu établir les responsabilités dans les dégradations et le début d'incendie" en raison du calfeutrage des caméras. Dix mois de prison ferme sont requis pour le principal revenu et huit mois pour les quatre autres. Un maintien en détention est également demandé par le ministère public. La défense s'est évertuée à plaider la relaxe. Pour tous. Car "mon client a été menacé" explique Me Myriam Unal, "parce qu'il n'y a pas de preuve" pour Me Bertrand Bouvet, "parce qu'il n'y a pas de preuve d'acte de complicité" selon Me Lionel Bounan, avocat du principal prévenu. Me Christophe Desprez dénonce : "le fait de n'avoir pas pu identifier les vrais responsables des actes de violence, mais seulement ceux qui ont occulté les caméras". Et de plaider aussi la relaxe, tout comme Me Geraldine Pousson qui souligne avoir "pitié de pauvres garçons". Peine perdue.