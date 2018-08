Holtzheim, France

Un transformateur électrique a pris feu hier soir au centre de tri postal de Holtzheim à côté de Strasbourg. C'est un des plus gros carrefours pour le courrier dans le Bas-Rhin.

Les flammes ont rapidement été maîtrisées. Personne n'a été blessé et les dégâts matériels sont légers mais, en attendant que le transformateur soit remplacé, le site n'est plus éclairé. 300 personnes sont au chômage technique et elles pourraient l'être jusqu'à mardi d'après les pompiers.