Sens, France

L'incendie s'est déclaré aux alentours de 17h, au CHRS de la Croix-Rouge à Sens, le Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale, boulevard du 14-Juillet. D'après le commissaire Rebourg, c'est un résident du centre qui a mis le feu à son appartement, après s'être barricadé chez lui et tiré plusieurs coups de feu à travers la porte, avec un fusil de chasse. Une vingtaine de policiers ont été mobilisés, et des renforts de la police nationale avaient été sollicités.

Il tente de prendre la fuite en sautant du 2e étage

L'individu, âgé d'une trentaine d'années, a tenté de prendre la fuite en sautant de la fenêtre du 2e étage. Il a atterri sur une plate-forme, puis a traversé l'appartement d'un voisin, avant d'être interpellé et placé en garde à vue. Une femme, qui se trouvait avec lui dans l'appartement, a également été placée en garde à vue. Elle n'aurait pas participé aux tirs.

Une épaisse fumée visible dans le ciel sénonais © Radio France - Renaud Candelier

Selon le directeur du CHRS de Sens, l'homme interpellé était en possession du fusil de chasse depuis 3 jours. C'est lorsque la police est intervenue pour récupérer l'arme que l'individu s'est barricadé chez lui.

Une cellule médico-psychologique mise en place

Il n'y a pas de blessé. La trentaine de résidents du foyer ont été évacués à temps, ainsi que les 6 salariés. Une cellule médico-psychologique va être mise en place pour répondre et appporter un soutien aux résidents et au personnel, choqués. A 19h, les pompiers étaient toujours sur place pour sécuriser les lieux et éteindre l'incendie, mais le risque de propagation aux bâtiments voisins semblait écarté. Le parquet d'Auxerre est saisi de l'enquête.