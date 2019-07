Incendie au Haras de Saint-Lô : "Au niveau de la force du symbole, c'est un peu notre "Notre-Dame" à nous"

Après l'incendie qui a détruit une partie du Haras de Saint-Lô, le député de la Manche, Philippe Gosselin souligne l'importance symbolique du bâtiment, "notre Notre-Dame à nous."

Saint-Lô, France

Alors qu'une partie des écuries du Haras de Saint-Lô, dans la Manche, ont été la proie d'un incendie dans la nuit de jeudi à vendredi 12 juillet 2019, le député de la Manche, Philippe Gosselin réagit ce vendredi au micro de France Bleu Cotentin. Pour lui, "le Haras c'est une longue histoire, c'est Napoléon qui l'a souhaité, c'est une renommée internationale, c'est un symbole de la ville de Saint-Lô, il y a beaucoup d'affect".

"Ça touche énormément les habitants de notre région"

Et il poursuit : "Je vais oser une comparaison qui peut paraître maladroite mais c'est un peu notre "Notre-Dame" à nous en termes de force de symbole de résistance et donc ça touche énormément les habitants de notre région." Une enquête est en cours pour connaître les causes de cet incendie. Vingt-quatre chevaux, hébergés au Haras, ont pu être mis en sécurité. Aucun n'a été blessé.