Incendie au Mirail : des policiers toulousains sauvent la vie de 10 personnes

L'incendie s'est déclaré vers 18h quartier Bellefontaine à Toulouse ce mardi 29 mars, sur le cheminement le Tintoret, en bordure de rocade. Des habitants signalent aux pompiers qu'un feu s'est déclaré au cinquième étage d'un immeuble qui en compte dix.

Troisième incendie en huit jours au Mirail

Deux équipages de la BST (brigade spécialisée de terrain) Mirail, soit six hommes constatent un épais dégagement de fumée. Des résidents appellent au secours. Les policiers n'attendent pas l'arrivée des pompiers et montent dans les étages pour porter secours aux victimes qu'ils aident à descendre. Une personne handicapée est transportée par les agents jusqu'à l'extérieur. En tout, les six policiers mettent à l'abri dix personnes.

Trois résidents et les six fonctionnaires ont été incommodés par les fumées, mais aucun n'a nécessité un transport vers l'hôpital. Les pompiers les ont pris en charge et ont éteint l'incendie. L'origine du feu n'est quant à elle pas établie. Deux autres feux se sont déclarés ces huit derniers jours dans le grand quartier du Mirail, dont deux côté la Reynerie sans qu'aucun lien n'ait été conclu par la police.