Incendie au musée Fabre de Montpellier, aucune œuvre endommagée

Ce sont des câbles haute tension qui ont pris feu dans un local technique Enedis, au sous-sol du musée Fabre ce mercredi matin à Montpellier. L'alerte a été donnée par un détecteur d'incendie. Un incendie qui s'est déclaré à l'arrière du bâtiment et a été rapidement maitrisé par les pompiers au moyen d'un extincteur. Quelque 150 personnes environ, visiteurs et employés, ont été évacuées par précaution.

Aucune œuvre du musée n'a été endommagée. Aucun blessé n'est à déplorer. En revanche, de "nombreux commerces et établissements ont été privés d'électricité rue de l'Aiguillerie et rue de la Monnaie" précisent les pompiers. À la mi-journée, les agents Enedis étaient sur place pour faire le bilan des dégâts et procéder à une remise en état.