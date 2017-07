Incendie au stade Deschaseaux : quelles conséquences ?

Mercredi soir, un incendie accidentel s'est déclaré dans une tribune de l'ancien stade de football du Havre, qui est actuellement en travaux. Aucun bléssé n'est à déploré, mais le Secours Populaire qui a des locaux sous la tribune incendiée doit revoir son organisation.

La fumée provenant du Stade Deschaseaux au Havre était impressionnantes mercedi soir. L'ancien stade du HAC est actuellement en travaux et ce sont des déchets et gravats qui ont pris feu de manière accidentelle au niveau des tribunes Est et Ouest, nécessitant tout de même l'intervention des pompiers plusieurs heures.

Les supporters et amateurs de football, évidement, réagissent sur les réseaux sociaux, et sont peinés, bien que le stade ne serve plus énornement depuis 5 ans et la construction, juste en face du Stade Océane.

Les gravats ont pris feu sur les gradins en travaux" -Sébastien Tasserie, adjoint au maire du Havre chargé des sports

Réorganisation pour le Secours Populaire du Havre

Le Secours Populaire dispose d'un vaste local sous la tribune incendiée © Radio France - Amélie Bonté

Par contre c'est le grand chamboulement pour les bénévoles du Secours Populaire, car l'association dispose d'un vaste local sous la tribune incendiée. Bien que depuis 15 jours, à cause des travaux justement, l'association ait déménagée à une trentaine de mètres, il restait quelques denrées dans le grand local. Ils accueillent les bénéficiaires, sur le trottoir d'en face, derrière les barrières de chantier :

On ne peut plus du tout rentrer dans nos locaux, j'essaye d'accueillir les gens pour leur donner un nouveau rendez-vous"- Laurence, bénévole au Secours Populaire du Havre

Le Secours Populaire espère réintégrer ses locaux dans les jours prochains. Comme prévu depuis longue date, l'avenir du Stade Deschaseaux sera discuté d'ici fin 2018-début 2019 entre la mairie du Havre et les habitants des quartiers concernés, Graville et Soquence.