Incendie au sud du Mans : le ras-le-bol des élus et des pompiers face aux promeneurs

Depuis l'incendie qui a ravagé près de 330 hectares au sud du Mans, le secteur est interdit d'accès à pieds et en voiture. Depuis 15 jours, les gendarmes, les pompiers et les élus doivent quotidiennement éloigner des promeneurs et des curieux. Le maire de Mulsanne fait plusieurs rondes par jour.

Il y a un sentiment de lassitude chez Jean-Yves Lecoq, le maire de Mulsanne. Depuis l'incendie qui a ravagé près de 330 hectares de forêt entre Mulsanne, Téloché et Ruaudin, l'accès au secteur est interdit à pieds et en voiture. La consigne a été maintes fois rappelées, et pourtant, les promeneurs et curieux sont aperçus quotidiennement par les policiers, les gendarmes ou les pompiers.

L'élu a donc décidé de faire lui même plusieurs rondes par jour pour vérifier que les arrêtés sont respectés. "Vous y passez une demi-heure à chaque fois, parce que le temps de faire le tour, de discuter avec les gens pour leur expliquer pourquoi", raconte Jean-Yves Lecoq. "Jusqu'à présent, je restais dans la diplomatie, mais ça devient lassant."

"L'incendie n'est pas terminé"

Car cela fait 15 jours qu'il se répète : il y a encore des reprises de feu. Le secteur est dangereux, et il faut laisser l'accès libre pour les interventions des pompiers. "Les gens se disent que l'incendie est terminé, qu'ils peuvent aller se promener et voir les dégâts, alors que ça peut repartir à tout moment," poursuit l'édile en déambulant à la lisière du bois. L'odeur de brulé est encore forte, l'élu est lui-même souvent témoin de départs de feu. "Ça va très vite, j'ai appelé les pompiers c'était encore de la fumerolle. D'un seul coup c'est parti, on a 1.000 m² disparu en un rien de temps", explique le maire de Mulsanne.

Au bout du sentier, un homme promène son chien avant de faire demi-tour en apercevant l'élu. "Ah! A force de tourner, les gens m'ont repéré. Ils savent bien qu'il ne faut pas être là et que je vais leur dire." Pour rendre l'argumentaire plus dissuasif, il a demandé aux policiers et gendarmes de verbaliser tous les contrevenants. "Au bout d'un moment, on a autre chose à faire, malheureusement, les gens ne comprennent que quand on touche au portefeuille", ajoute Jean-Yves Lecoq.

Un nouvel incendie à Ruaudin

La situation est la même à Ruaudin. Depuis deux semaines, chaque incendie est aussi un stress permanent pour les élus, inquiets de revivre un sinistre de cette ampleur. Dans la commune, ce lundi 1er août, 2.500 m² d'herbes sèches ont brulées, un feu d'origine accidentelle. La maire Carole Heulot s'est rendu sur place. "Je vis la tête en l'air, je regarde la moindre fumée", raconte l'élue. "Ruaudin, c'est beaucoup de bois, ça peut partir très vite. J'espère qu'on passera une fin d'été plus sereine, les pompiers et les gendarmes sont en cas sur le qui vive."