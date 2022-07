Les pompiers restent mobilisés au sud du Mans pour éviter une reprise de feu dans le secteur de Téloché, Mulsanne et Ruaudin. L'incendie, qui a ravagé 328 hectares depuis lundi soir, aurait pu être beaucoup plus dévastateur. Plus de 300 bâtiments et près de 500 hectares ont été sauvés.

Incendie au sud du Mans : près de 500 hectares et plus de 300 bâtiments sauvés grâce aux pompiers

Près d'une semaine après l'incendie qui a ravagé 328 hectares au sud du Mans, les pompiers restent mobilisés pour éviter des reprises de feu. Ce week-end, pendant les opérations de noyage, les pompiers, à l'aide de géomètres, ont réalisé une étude pour connaitre l'ampleur des dégâts s'il n'y avait pas eu d'intervention. Résultat : 480 hectares de forêt ont été sauvés, mais aussi 338 bâtiments dont 289 logements.

Le feu aurait pu s'étendre entre l'A28 et la D338, d'est en ouest, et ravager à Mulsanne tout le quartier de La Rochère ainsi que le quartier des Charmeuses, au nord, à Ruaudin. Deux secteurs qui avait été évacué préventivement lundis et mardi soir. "Le premier jour, les vents poussaient le feu d'est en ouest, mais le lendemain le vent menaçait la zone du sud au nord", précise Christophe Burbaud, le chef de corps des pompiers sarthois. "Ce qui explique la forme de la zone d'intervention."

La zone rouge représente l'étendu du feu et la zone bleu le secteur qui aurait brûlé sans l'intervention des pompiers © Radio France - Raphael Cann

1.200 pompiers mobilisés

Au total, 1.200 pompiers se sont relayés. Encore 70 soldats du feu vont patrouiller en permanence en ce début de semaine pour surveiller le secteur. Ce week-end, quelques reprises de feu ont été maitrisées. Chaque soir, un point sera fait avec la préfecture pour décider du maintien ou non des opérations selon les conditions météo.

Vendredi soir, la préfecture de la Sarthe avait appelé les promeneurs et les curieux à éviter la zone. Elle a également pris ce week-end deux arrêtés : l'un interdit jusqu'au mercredi 27 juillet inclus l'accès à ce secteur, en voiture ou à pieds, sauf pour les riverains et les secours. L'autre interdit jusqu'au mardi 26 juillet inclus le survol de la zone.

"On ne pensait pas avoir des drones et des ULM"

"On ne pensait pas avoir des drones et des ULM en nombre", explique Agathe Cury, la directrice de cabinet de la préfecture. "Nous avons des hélicoptères de la gendarmerie qui ont besoin que l'espace aérien soit libre, on pourrait aussi avoir besoin du bombardier Dash, et puis on voudrait éviter que tout objet tombe et provoque un incendie." Outre le risque lié aux incendies, la gendarmerie appelle aussi à éviter le secteur afin d'éviter de piétiner d'éventuels indices sur l'origine du sinistre, qui est encore inconnu.

Après la mobilisation de la métropole du Mans pour distribuer des denrées pour les pompiers, les mairies de Mulsanne, Téloché et Ruaudin organisent une collecte de dons. Jusqu'à la fin de l'été, les habitants pourront se rendre en mairie pour déposer des chèques et des espèces qui seront ensuite remis à l'association L'Oeuvre des pupilles, qui vient en aide aux familles de pompiers victime d'accidents.