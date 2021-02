Incendie au treizième étage d'un immeuble à Nîmes, une cinquantaine de personnes évacuées

Les sapeurs pompiers du Gard sont intervenus, suite à de nombreux appels, pour un feu dans un immeuble à Nîmes lundi soir vers 21h30, rue Arnavielle, près du lycée Hemingway et du stade Marcel Rouvière. L'incendie a éclaté au treizième étage. Les fumées liées à la combustion de câbles électriques ont envahi l'ensemble des circulations et ont nécessité l'évacuation de 56 résidents aux niveaux affectés par le feu de gaine technique et le confinement des autres appartements.

Après extinction rapide, une ventilation approfondie du bâtiment a été réalisée. L'inspection des appartements a été réalisé, aucune victime n'est a déplorer.

Les 56 résidents ont pu regagner leurs logements .