Incendie au tribunal d'Ajaccio : les travaux se poursuivent

La peinture ornant la devanture de l'édifice est fraîche, mais les stigmates de cette soirée de déraison et de heurts violents du 9 mars sont encore visibles.

Les vitres des portes d'entrée du tribunal d'Ajaccio sont à remplacer. © Radio France - Olivier Castel

La devanture et le hall d'entrée sont encore en chantier, notamment les portes et les vitres, touchées par des cocktails molotov et des projectiles divers. Le bâtiment abritant les salles d'audience du tribunal judiciaire de Corse-du-Sud avait été la cible d'individus cagoulés et gantés, suite à une des nombreuses manifestations suivant l'agression d'Yvan Colonna.

Le hall d'entrée du tribunal d'Ajaccio, aux murs noircis par les fumées des incendies allumés à l'intérieur le 9 mars 2022. © Radio France - Olivier Castel

Si "le nettoyage des lieux est terminé", nous indique-t-on auprès du tribunal, les dégâts sont loin d'être effacés, comme vous pouvez le voir sur ces photos.

Le banc d'accueil, le hall, les vitres entre autres sont à refaire, et l'ascenseur est hors-service, encore à ce jour. Pas de problème pour les audiences en revanche, les salles où justice est rendue avaient été épargnées. Sur place, les personnels font remonter une attente forte de voir ces travaux de rénovation terminés, tant le traumatisme est encore présent autant que visible pour qui franchit le palier du palais de justice.