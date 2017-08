Incendie à Aubagne : l'homme arrêté dimanche laissé libre à l'issue de sa garde à vue

L'habitant d'Aubagne arrêté dimanche après l'incendie à Aubagne et Carnoux qui a détruit 240 hectares, a été laissé libre à l'issue de sa garde à vue.

L'homme âgé d'une trentaine d'année, arrêté dimanche après l'incendie qui a détruit entre Aubagne et Carnoux 240 hectares de végétation est ressorti libre ce mardi matin, à l'issue de sa garde à vue, sur instruction du parquet. Mais selon une source policière, "les investigations se poursuivent" alors que la piste criminelle ne fait guère de doute.

Le suspect avait tenté de cacher un sac qui contenait notamment un briquet

Cet habitant avait été aperçu à proximité du départ de feu dimanche alors qu'il était à vélo. Au moment de son interpellation, les policiers d'Aubagne avait retrouvé un sac en plastique dont le suspect avait tenté de se débarrasser. A l'intérieur de ce sac, les policiers avaient retrouvé des gants, un briquet et des compresses.

Pagaille monstre à la SNCF

L'incendie d'Aubagne a parcouru 250 hectares le week-end dernier, mobilisant plus de 600 pompiers. Il avait provoqué la coupure de la ligne SNCF entre Aubagne et Cassis. Plus de 2300 passagers avaient dû passer la nuit de samedi à dimanche à bord des trains dans les gares de Nice, Toulon et Marseille.