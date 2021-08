Incendie avenue du Général Leclerc à Nancy : un immeuble évacué, un occupant grièvement blessé

Plus d'une vingtaine de pompiers mobilisés dans la nuit de lundi à mardi pour un feu d'appartement, avenue du Général Leclerc à Nancy, tout près de la place des Vosges. Les secours sont intervenus vers 2h20 du matin ce mardi 17 août et ont réussi à empêcher la propagation des flammes aux autres appartements de cet immeuble en second corps de bâtiment.

Vers 3 heures du matin, un occupant de l'immeuble grièvement blessé était en train d'être pris en charge par le Smur. Selon les pompiers sur place, le pronostic vital de la victime était engagé. Dans la rue, enroulés pour certains dans des couvertures de survie, 70 occupants de l'immeuble évacué attendaient de savoir s'ils pourraient réintégrer leur logement rapidement. Des reconnaissances étaient en cours pour savoir si tous les logements étaient habitables excepté celui détruit par les flammes.