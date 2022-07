Incendie Bordezac - Une famille recherche un pilote de canadair pour le remercier avec une caisse de Champagne

Encore 400 pompiers sont restés au travail sur le feu de Bordezac pendant la nuit de vendredi à samedi et jusqu'à ce dimanche soir au moins, dans les Cévennes gardoises. Ce feu qui a démarré jeudi en fin d'après-midi a détruit 600 hectares de forêts. Ces centaines de pompiers nettoient les lisières, c'est à dire qu'au râteau et à la lance, ils éteignent tous les points chauds, toutes les souches qui se consument encore. Hier samedi, les habitants de Bordezac ont retrouvé leurs montagnes. Evacués jeudi en fin d'après-midi devant la progression de l'incendie, ils ont pu réintégrer leur maisons vendredi soir, vers 23 heures. Samedi matin, en ouvrant leurs volets, ils découvraient le paysage : un paysage en noir et blanc, sans couleur ni relief ni ombre ; un désastre disent-ils. Mais ces habitants ont retrouvé leurs maisons intactes même si pour certaines le feu s'est arrêté à quelques mètres.

Parmi tous les habitants des villages impactés, le témoignage ade Sandrine Marconet. Elle est prête à offrir une caisse de champagne au pilote de Canadair ou de Dash qui a sauvé la maison de sa fille. "Notre maison et celle des voisins ont été épargnées. C'est pas joli autour mais on a nos maisons. On relativise. Et merci encore aux pompiers, et surtout aux pilotes des canadairs et des Dash. A un moment donné, ils ont fait un largage qui je pense a pu sauver la maison de notre fille. Et je leur dis merci. Si on connaissait ce monsieur.. on lui livre une caisse de Champagne !"

La vie peut reprendre dans ces maisons intactes même si, bien sûr, le paysage est sinistre. "Je suis descendue de Bordezac à Bessèges, c'est la désolation. C'est noir, gris. Il n'y a plus rien. On aimerait un coup de pluie pour laver tout ça".

"Merci aux pompiers. La plupart du temps ce sont des volontaires. Ils sécurisent à nouveau. Alors, ces pompiers ne font que nous remercier quand on leur offre un verre d'eau fraîche. Mais on leur dit : non, non, merci à vous, merci à vous !", Sandrine Marconet, habitante de Bordezac, au micro France Bleu Gard Lozère