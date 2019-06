Incendie camp de Suippes : les pompiers ne peuvent pas l'éteindre à cause de la présence d'obus

Depuis quatre jours, le camp militaire de Suippes fait face à un incendie qui a déjà ravagé 40 hectares. Les pompiers du Sdis ne peuvent pas intervenir à l'intérieur du camp à cause de la présence d'obus de la guerre 1914-1918. Ils maîtrisent et limitent l'étendue du feu depuis l'extérieur.

Suippes, France

D'après Jean-Raymond Egon, le maire de la commune et vice-président du Sdis, les flammes ne vont pas s'éteindre tout de suite, "tant qu'il ne pleuvra pas, ça ne s'arrêtera pas." Et l'Armée que nous avons contactée le déplore, avec le vent et la chaleur, le feu ne cesse de reprendre.

Une zone à risques pour les pompiers

"C'est très compliqué d'intervenir à l'intérieur du camp parce qu'il y a toujours des obus de 14-18 présents, la terre les rejette en surface avec le temps, explique Jean-Raymond Egon. Et avec un feu comme ça, les obus sont chauffés et peuvent exploser." C'est pour cette raison que le Sdis ne peut pas intervenir à l'intérieur du camp et que l'incendie se poursuit, "il est hors de question qu'on envoie un seul pompier si on ne sait pas ce qu'il y a sous terre".

Les pompiers encerclent et surveillent donc le périmètre de la base militaire à l'extérieur afin que l'incendie ne se propage pas sur les champs agricoles situés autour. Des équipes d'une soixantaine de pompiers font des roulement jours et nuits pour limiter le feu.