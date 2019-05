On a évité un deuxième Grande America au large de Penmarc'h

Un feu a pris sur un cargo au large de Penmarc'h dimanche matin. Un moteur est tombé en panne, le cargo a été remorqué, mais on évite le scénario du Grande America

Penmarch, France

Le scénario se répète, mais heureusement pas jusqu'au bout. Deux mois après le naufrage du Grande America, un incendie s'est déclaré dimanche matin, vers 6 heures, dans un cargo, le Cathy Jo, à environ 150 km au large de Penmarc'h. L'équipage a pu maîtriser le feu, mais le moteur principal est tombé en panne.

Le préfet maritime de l'Atlantique a ordonné l'envoi d'une équipe d’Evaluation et d’Intervention (EEI), composée d’un expert pont, d’un expert machines et de six marins pompiers de la base navale de Brest. Ils ont été héliportés par un hélicoptère Caïman.

Le cargo de 110 mètres, construit en 2008, parti de Turquie, doit livrer 5.400 tonnes de soude en Pologne. Il devait être remorqué par l'Abeille bourbon et arriver dans la nuit au port de commerce de Brest.