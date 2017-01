Incendie ce jeudi matin au centre du village de Saint-Romans

Depuis 4h45 ce jeudi matin les sapeurs-pompiers luttent contre un feu de grange à Saint-Romans (Isère)

Plusieurs appels ont alerté les pompiers vers 4h45 ce jeudi matin en provenance de la petite commune de Saint-Romans, située entre Saint-Marcellin et Pont-en-Royans. Une grange de 100m2 contenant du bois et deux voitures est en feu dans la Grande-rue du village. Vingt pompiers sont engagés sur place. Aucun blessé n'est signalé pour l'instant et si les soldats du feu font en sorte d'éviter toute propagation, il n'y a pas de maison d'habitation attenante à la grange. L'origine du sinistre n'est pas précisée. L'enquête viendra après l'extinction des flammes.