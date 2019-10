Incendie cette nuit au 18ème étage du CHU de Caen : pas de victime grave

Caen, France

Un incendie s'est déclaré dans la nuit de ce mercredi 23 octobre à 2h15 dans une chambre du bâtiment principal du CHU de Caen. Le feu a pris au 18ème étage de l'hôpital. Le sinistre est resté circonscrit à cette pièce. Les équipes de sécurité incendie du CHU sont intervenues immédiatement et ont permis de maîtriser l’incendie. Les pompiers rapidement arrivés sur les lieux, ont permis d'éteindre définitivement le foyer et d’évacuer le patient présent dans la chambre.

Trois patients pris en charge par les urgences

Aucune victime grave n’est à déplorer indique dans un communiqué la direction du CHU . 3 patients (dont celui présent dans la chambre), 4 soignants et 4 agents du service de sécurité incendie sont en état d’urgence relative suite à l’inhalation de fumées. Ils ont été pris en charge par les urgences du CHU. Une cellule psychologique a également été mise en place. Les dispositifs de sécurité ont fonctionné correctement (alarme, désenfumage, intervention du service de sécurité et des services de secours) .

L'unité de soins fermée

Un retour d’expérience sera organisé dans les prochains jours. Le CHU salue dans son communiqué le sang-froid et le professionnalisme de l’ensemble des équipes soignantes et de sécurité qui se sont mobilisées pour éteindre l’incendie, protéger et évacuer les patients de l’unité. Compte tenu des dégâts observés au sein de l’unité, celle-ci a été fermée et l’ensemble des patients ont été hébergés au sein d’autres services de l’hôpital. Les causes de l’incendie n’ont pas encore été déterminées.