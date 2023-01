Incendie chez Bolloré Logistics à Grand-Couronne : la préfecture publie le détail des premières analyses

Le feu est désormais "maîtrisé" sur le site de Bolloré Logistics et des deux autres entrepôts victimes d' un incendie à Grand-Couronne . Les pompiers continuent leur étroite surveillance ce mercredi.

La préfecture de la Seine-Maritime a décidé de lever mardi soir le centre opération départemental, la cellule de crise. Les services de l'État expliquent que "l'incendie est désormais maîtrisé et le risque immédiat écarté". Et comme le préfet s'y était engagé mardi matin sur France Bleu Normandie, il a également communiqué le détail des premières analyses réalisées par les pompiers et les service d'Atmo Normandie, l'organisme qui surveille la qualité de l'air dans la région. Les résultats confirment l'absence de dangerosité immédiate pour la population, analysent les services de l'État.

Acide fluorhydrique : "L'appareil n'a pas détecté la présence de cet acide"

Un long document de 94 pages liste tous les résultats des prélèvements effectués à partir de 18h24 lundi soir, jusqu'à mardi 15h55. Des données brutes, issues des 28 points de mesure installés par les pompiers de la Seine-Maritime. L'enjeu était de mesurer la présence ou non de quatre substances qui risquent de se dégager lors d'un incendie de ce type : monoxyde d’azote, acide chlorhydrique, acide cyanhydrique et acide fluorhydrique. Ce dernier était particulièrement source d'inquiétude pour certains riverains et syndicats.

Résultat : "Les prélèvements atmosphériques relevés par le SDIS n’ont pas montré de risque pour la population dans le département", écrit la préfecture dans son communiqué. Elle précise que "les analyses conduites à cet endroit ont toutes montré que le niveau d’acide fluorhydrique demeurait à zéro. Cela signifie que l’appareil n’a pas détecté la présence de cet acide."

Plusieurs outils de mesure ont été utilisés et "l'ensemble de ces mesures a pleinement confirmé l'absence de risque qui aurait nécessité la prise de mesures de type évacuation, confinement ou mise à l'abri et donc de recours à un dispositif d'alerte (sirène ou FR Alert) qui ne doivent être utilisés qu'en cas de péril imminent", ajoute la préfecture.

Particules "PM 10" : valeurs "largement inférieures aux seuils"

Autre point dont il a beaucoup été question : un pic de particules "PM 10" relevé par les capteurs d'Atmo Normandie, au moment où l'incendie est survenu. La préfecture confirme cette "augmentation ponctuelle liée à l'incendie", mais précise que les valeurs sont restées "largement inférieures aux seuils " prévus pour lancer des mesures de protection ou d'information des populations.

Invité de France Bleu Normandie ce mercredi matin, le directeur adjoint d'Atmo Normandie, Christophe Legrand, le confirme : "Un pic de particules fines a été observé, on sait que ce sont les fumées dégagées par l'incendie. Un maximum de particules a été mesuré, les fameux PM10, des particules au diamètre inférieur à 10 micromètres qui sont respirables. Ce sont les fumées noires que l'on voit se dégager de façon intense."

Il précise par ailleurs que toutes les fumées d'incendie sont "dangereuses". "Dans ce cas-là, il faut rester à l'écart de ce genre d'évènement, ne pas se mettre dans les panaches et suivre les consignes préfectorales."

Une "dispersion" du panache de fumée

Enfin, si le trajet précis du panache de fumée est compliqué à déterminer en raison des vents changeants lundi soir dans la métropole de Rouen, la préfecture explique qu'il a mesuré jusqu'à 7 kilomètres de long mais que son altitude élevée (2400 mètres) a permis sa bonne "dispersion".

"De plus, les simulations réalisées par Atmo Normandie , accessibles en ligne, permettent une appréhension précise des évolutions du panache. Elles sont utilisées par les services de l’État dans le cadre des travaux de la cellule post accidentelle, chargée d'évaluer l'impact environnemental et sanitaire d'un accident technologique, dont la première réunion s'est tenue ce jour [mardi, NDLR] en préfecture", ajoutent les services de l'État.

Poursuite des analyses et enquêtes

Les analyses vont se poursuivre. "Un plan de prélèvements (par exemple pour l’ARS, prélèvements conservatoires sur eau potable) et de surveillance" va être élaboré afin "d'apprécier l'impact sanitaire de l'évènement". Par ailleurs, si aucune activité particulière n'a été observé dans les services d'urgence en Seine Maritime et dans l'Eure, "un plan de prélèvements et de surveillance" a été établi. "En complément, une surveillance épidémiologique a été mise en place afin de suivre l'état de santé des personnes qui auraient été prises en charge en lien avec cet incident à travers le réseau Oscour (Organisation de la surveillance coordonnée des urgences), qui constitue l'une des quatre sources du système de surveillance sanitaire des urgences et des décès", indique la préfecture.

Plusieurs enquêtes judiciaires et administratives ont été ouvertes "afin de tirer toutes les conclusions de cet incendie".