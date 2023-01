Incendie chez Bolloré Logistics : "les nouvelles sont rassurantes", assure la maire de Grand-Couronne

L'essentiel

L'incendie qui a débuté lundi vers 16h30 dans l'entreprise Bolloré Logistics de Grand-Couronne est désormais circonscrit, indique la préfecture

C'est une batterie au lithium qui a pris feu dans une cellule du bâtiment où étaient stockées "environ 12.250 batteries ou éléments de batteries au lithium" selon l'exploitant

Il ne s'agit pas d'un site Seveso mais d'un site "à enregistrement"

Le feu s'est propagé à un bâtiment attenant, appartenant à une autre société et qui contenait environ 70.000 pneus.

Dans la nuit de lundi à mardi, il s'est propagé à un troisième bâtiment qui contenait des palettes et du textile.

Au plus fort de l'intervention, 137 sapeurs-pompiers et 60 engins ont été mobilisés sur place

"S'agissant des fumées, les mesures ne font apparaître aucun élément particulier préoccupant", selon le préfet de Seine-Maritime

Les opérations se poursuivent "jusqu'à la complète extinction des foyers résiduels"

L'important incendie qui a débuté lundi après-midi dans l'entreprise Bolloré Logistics de Grand-Couronne (Seine-Maritime), boulevard de l'île aux Oiseaux, a été "circonscrit" vers 23h30, indique la préfecture dans un communiqué. Il s'était propagé vers un autre bâtiment, celui de la société Districash. Elle contenait 70.000 pneus.

Dans la nuit de lundi à mardi, un autre bâtiment a été touché. Il contenait des palettes et du textile. "Ce mardi matin, nous finissons l'extinction puisque nous avons circonscrit le sinistre il y a deux ou trois heures sur la troisième cellule qui contenait du bois et des cartons. Circonscrire signifie que le feu ne va plus échapper de l'enveloppe que l'on a identifié", assure le colonel Stéphane Gouezec, le directeur du SDIS en Seine-Maritime sur France Bleu Normandie.

Une centaine de pompiers sont toujours sur place. "Le point de départ est hors-norme pour les pompiers. Les batteries au lithium, nous les connaissons seulement depuis quelques années. Ce sont des incendies autoalimentés par des produits eux-mêmes. Il a fallu protéger les alentours", détaille le directeur du SDIS 76.

Des nouvelles rassurantes

"Les nouvelles sont très rassurantes", explique la maire de Grand Couronne, Julie Lesage. "Des mesures sont encore en cours sur la qualité de l'air. "Il n'y a pas de mesures de limitation de déplacements. Les activités peuvent reprendre aujourd'hui", ajoute la maire.

"On demande de la transparence"

"Trois ans après Lubrizol, on voit que le système d'alerte n'est toujours pas fonctionnel. Les sirènes n'ont pas retenti, ce qui fait qu'avant toute analyse, il y a des gens qui se baladaient dans le panache de fumée", s'agace Alma Dufour, député LFI de la 4e circonscription en Seine-Maritime sur France Bleu Normandie.

"Quant à l'incendie aux batteries, on a eu un discours qui consistait à dire que c'était pas grand chose, il faut rappeler que l'on n'a pas trop d'études sur ce genre d'incendie, de batteries au lithium (...) De là à conclure qu'il n'y a aucun danger, la préfecture est allée un peu trop vite en besogne. On demande la publication de toute les analyses qui ont été conduites et qui vont être conduits sur cet incendie, nous demandons de la transparence", ajoute-t-elle.