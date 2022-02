Incendie chez MB Recyclage à Vitrolles : le feu est en régression mais les pompiers restent mobilisés

Les pompiers des Bouches-du-Rhône sont toujours mobilisés ce mardi à la mi-journée sur l’incendie dans la zone industrielle de Vitrolles, après avoir lutté toute la nuit contre ce feu qui s'est déclenché dans l'usine MB Recyclage en fin d'après-midi ce lundi.

C'est un tas de métaux qui s'est embrasé dans cette usine, mobilisant au plus fort de la lutte près de 75 pompiers et 40 engins, ce qui a permis de limiter la propagation de l’incendie vers les bâtiments administratifs de l’entreprise. Une centaine de personnes appartenant à la communauté des gens du voyage a pu être évacuée sans difficulté.

Ce mardi matin, les pompiers indiquent que grâce à l’action des secours, notamment la mise en œuvre immédiate des unités robotisés, appuyée par les moyens techniques de l’exploitant, les opérations d’extinction ont permis de faire diminuer significativement l’intensité de l’incendie. La surface concernée par le feu totalise désormais une centaine de mètres carrés.

Concernant les éventuelles conséquences sur l'environnement et la santé publique, les pompiers annoncent l’utilisation d’eau brute (non potable) pour permettre l’extinction du feu en lien avec la société du canal de Provence. Des relevés atmosphériques et aquatiques sont également en cours de réalisation.

20% d'interventions supplémentaires ce lundi pour les Pompiers13

La météo liée au vent, prévu jusqu'à ce jeudi, reste un élément défavorable qui exige le maintien du dispositif opérationnel afin d’entreprendre la phase de « noyage » et finaliser l’extinction du sinistre au cours de la journée. Les pompiers appelent à la prudence.

Ce lundi, les pompiers des Bouches-du-Rhône sont intervenus plus de 200 fois – soit une augmentation de près de 20% des interventions quotidiennes - pour des opérations de mise en sécurité liées à la météo (volets arrachés, toits endommagés, chutes d’arbres sur la chaussée…). Pour la seule journée du lundi 31 janvier, plus de 1 600 appels étaient recensés à 19 heures ce lundi au centre d’appels 18/112 des pompiers des Bouches-du-Rhône, soit l’équivalent du nombre d’appels total pendant une période de 24 heures.