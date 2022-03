Incendie chez OVH à Strasbourg : le rapport des pompiers pointe des défaillances

C'était il y a quasiment un an, le 10 mars 2021, un gros incendie ravageait un data center de l'entreprise OVH situé à Strasbourg dans le quartier industriel du Port aux pétroles, près du Rhin. Le feu n'a pas fait de blessé mais les infrastructures ont été endommagées et de nombreux sites internet d'entreprises, associations ou institutions ont été temporairement indisponibles.

Un système de sécurité défaillant selon un rapport des pompiers

Un an plus tard, un rapport des pompiers souligne les défaillances dans le système de sécurité du bâtiment. Le bâtiment n’était notamment pas équipé d’un dispositif de coupure de l’électricité selon ce rapport. Les pompiers n'ont pas pu couper l'électricité ni dans le local en flamme ni sur le site ce qui a favorisé la propagation de l'incendie. Les pompiers évoquent également l'absence de système d'extinction automatique, le site misant sur une détection précoce et une alerte rapide des secours. Plus de 130 entreprises font partie d'un collectif qui a assigné OVH en justice en janvier dernier. Parmi elles se trouvent au moins six entreprises alsaciennes.

