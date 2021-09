Incendie criminel à l'école Paul Langevin à Nîmes

Un incendie criminel a endommagé l'école Paul Langevin, dans le quartier Pissevin à Nîmes, dans la nuit du lundi 27 au mardi 28 septembre. On ne connait pas à cette heure l'étendue précise des dégâts. Du matériel vidéo et informatique a également été volé.

Un incendie criminel a touché l’école Paul Langevin dans le quartier Pissevin à Nîmes dans la nuit du lundi 27 au mardi 28 septembre. Du matériel vidéo et informatique a également été volé. "Les équipes de l’Education nationale travaillent en partenariat avec les services de la mairie de Nîmes et de la préfecture du Gard afin de mesurer l'étendue des dégâts occasionnés et permettre l’accueil des 321 élèves dans les meilleures conditions possibles et en toute sécurité, dès ce jeudi 30 septembre" indique l'académie de Montpellier ce mardi après-midi. Philippe Maheu, DASEN du Gard, s’est rendu avec l’Equipe Mobile Académique de Sécurité (EMAS) sur les lieux pour rencontrer les équipes et réconforter les élèves et leurs familles.

Sophie Béjean, rectrice de l’académie de Montpellier, "condamne avec fermeté cet acte de vandalisme qui, au-delà de la dégradation matérielle, porte atteinte au droit à l’éducation et à la mission éducative de l’Ecole". La rectrice apporte son soutien à tous les personnels, les élèves et leurs familles, premières victimes de ces événements inacceptables. .