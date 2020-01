Incendie criminel à Planoise : des habitants envisagent une marche du bien vivre ensemble

Après l'incendie criminel de la fourrière municipale qui a entraîné sa fermeture, celle du parking et d'une partie du bâtiment abritant notamment l'Intermarché et plusieurs commerces, associations et habitants s'interrogent sur l'opportunité d'une action publique sur le bien vivre ensemble.

Besançon, France

A Besançon, dans le quartier Planoise, un arrêté municipal interdit l'accès au centre commercial de l'avenue du Parc et au parking touchés par l'incendie criminel du mardi 31 décembre 2019. Le supermarché et plusieurs magasins sont fermés pour une durée indéterminée et laissent les habitants sans commerce de proximité.

Œuvrer pour le bien vivre ensemble

Des messages de soutien au centre commercial et au patron du supermarché, Adrien Vitte, sont affichés à l'entrée de la galerie. Parmi les signataires, l'association "Miroirs de femmes - reflets du monde", 250 adhérents de 30 nationalités, qui oeuvre au quotidien pour le bien vivre ensemble dans le quartier. Cette association, implantée au cœur de Planoise, rue Dürer, envisage une action de soutien au centre commercial dans les jours à venir explique sa coordinatrice, Tanja Nikolov.

Des messages de soutien au centre commercial et au patron du supermarché sont affichés à l'entrée de la galerie © Radio France - Anne Fauvarque

"On s'est dit on ne peut pas passer et fermer les yeux, confie Tanja Nikolov. En espérant que finalement on pourra faire autre chose, de pacifique et humain". La coordinatrice pense à réunir, sous une forme qui reste à définir, l’association et les habitants du quartier, même à l'échelle de la ville entière. "Tous ceux qui souhaitent montrer que nous sommes ensemble, explique la salariée de "Miroirs de femmes - reflets du monde", pour soutenir une cause : le vivre ensemble dans le quartier".

Dire STOP

Mais pas que. "Aussi pour dire stop à ce genre d'acte, ajoute Tanja Nikolov. Finalement nous sommes tous punis. On subit une injustice, une bêtise humaine, qui se répète quand même dans le quartier de Planoise". Alors à l'association, adhérents et habitants veulent réagir, "faire une marche ou quelque chose qui va marquer cet événement. Hausser la voix aussi" prévient la coordinatrice, une manière d'agir de l'association après cet incendie criminel.

Comme chaque lundi, l'association "Miroirs de femmes - reflets du monde" se réunit au 5 rue Dürer à 14h, sur le thème ce lundi 6 janvier du "bien vivre ensemble". Un moment d'échanges ouvert à tous.

Affiches de soutien au patron d'Intermarché et à la galerie commerciale après l'incendie criminel du 31 décembre © Radio France - Anne Fauvarque