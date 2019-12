Incendie criminel à Planoise : "ils visaient des véhicules saisis dans un trafic de voitures", dit le préfet

Planoise, Besançon, France

"Ce qui est visé aujourd'hui par un acte manifestement de vandalisme, c'est la fourrière", a déclaré Joël Mathurin, le préfet du Doubs, qui s'est rendu sur les lieux de l'incendie criminel au sous-sol du magasin Intermarché de Planoise à Besançon.

"Il y avait des véhicules saisis dans le cadre de trafics de voiture, ils étaient manifestement visés par des personnes malveillantes qui sont venues en découdre avec les gardiens et commettre ces délits", affirme le préfet du Doubs.

"Ce soir, l'ensemble des forces de l'ordre seront mobilisées"

Le préfet a également répondu à des questions sur les mesures de sécurité à l'approche de la soirée du réveillon à Planoise : "La police judiciaire a été saisie, et parallèlement à cela [...], et c'était déjà le cas avant, nous continuerons en particulier ce soir à mobiliser des forces pour sécuriser les quartiers les plus sensibles, les plus vulnérables. Ce soir, l'ensemble des forces de l'ordre seront mobilisées", affirme Joël Mathurin.