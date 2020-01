Incendie criminel à Planoise : l'Intermarché restera fermé "plusieurs semaines, voire plusieurs mois"

Un arrêté municipal interdit l'accès au centre commercial et au parking touchés par l'incendie criminel du mardi 31 décembre. Le magasin est très important pour les habitants du quartier. La direction d'Intermarché évoque une fermeture pour "plusieurs semaines, voire plusieurs mois".

Place René Cassin, Besançon, France

Un arrêté municipal scotché sur la porte du magasin Intermarché, place René Cassin à Planoise, indique que "l'accès est interdit jusqu'à la mise en sécurité et la réhabilitation des lieux". L'incendie criminel à la fourrière municipale de Planoise a détruit plus d'une centaine de véhicules mardi dans le parking souterrain, et complètement enfumé le centre commercial situé à la surface.

Le magasin restera fermé plusieurs semaines, si ce n'est plusieurs mois. Les denrées sont souillées par les fumées qui sont remontées sur la surface de vente. Et il faut évaluer les travaux à faire

Le supermarché, situé au coeur du quartier de Planoise à Besançon, va rester fermé au moins "plusieurs semaines", indique le directeur du magasin, Adrien Vitte.

"On fera le maximum pour trouver des solutions pour les planoisiens"

"On fera le maximum avec la mairie pour trouver des solutions pour les planoisiens", assure Adrien Vitte. Il indique qu'il travaillera en collaboration étroite avec la mairie de Besançon. Les experts en assurance devaient passer ce jeudi après-midi sur les lieux de l'incendie pour évaluer les dommages sur la structure de la dalle qui soutient le magasin.

Il est selon lui "trop tôt" pour le moment pour dire si la structure du bâtiment en béton a été endommagée par l'incendie.