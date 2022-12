Incendie criminel d'un hangar agricole à Saint-Vincent-la-Commanderie : l'appel à témoins des gendarmes

Après l'incendie d'origine criminel qui a ravagé un hangar agricole sur la commune de Saint-Vincent-la-Commanderie dans la Drôme, les gendarmes lancent un appel à témoins pour tenter d'identifier qui en est le ou les auteurs. Dans la nuit du 21 décembre vers 22h40, Chemin des Rimas, un hangar agricole. Le feu a détruit 157 tonnes de fourrage, 100 tonnes de paille, une barre à coupe de batteuse, dégradé fortement la structure du hangar. Le préjudice pour l'exploitant s'élève à 55 000 €.

ⓘ Publicité

D'autres faits similaires ont eu lieu en un peu plus d'un an le 22 octobre 2021 à Rochefort-Samson, le 9 mai 2022 à Marches et le 5 juin dernier à Barbières.

Si vous avez vu ou êtes au courant de quelque chose il faut se diriger vers la brigade de gendarmerie de Chatuzange-le-Goubet : 04 75 70 03 37