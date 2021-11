Incendie criminel de la fourrière de Besançon : six des sept suspects sont passés à la barre

Le procès de l'incendie criminel de la fourrière municipale de Besançon a eu lieu ce mercredi au tribunal correctionnel bisontin. Sur les sept suspects seulement, six étaient présents à l'audience. Le septième soupçonné d'être "le cerveau" est en cavale depuis 2019, date des faits. L'audience de de l'affaire qui comporte plusieurs sous partis et rebondissements a duré douze heures, vers 22 heures 30, la décision est tombée.

Les prévenus parlent d'actes réalisés sous la contrainte

Toute la matinée, les six prévenus se sont succédés à la barre et ont été interrogés par le président afin d'éclaircir au maximum cette histoire partie sur fond de trafic de drogue. Le premier, Soufyane, est soupçonné d'avoir été repérer la voiture la veille des faits soit le 30 décembre. Pendant son audition, il a nié et a affirmé "être venu pour récupérer sa 206". Ce qui pose problème, c'est que sa voiture n'a jamais été dans cette fourrière. De plus, des images de vidéo surveillance le montre en face de la BMW X6 (automobile volée dans la banlieue de Mulhouse le 23/12/2019 et incendiée le 31/12/2019) accompagné d'un autre homme. Encore une fois, le prévenu a assuré qu'il cherchait sa voiture.

Le procureur a continué à lui poser quelques questions. Notamment, "Pourquoi des traces de plombs et de poudre de pistolet ont été retrouvés sur votre manteau ?". Le prévenu âgé de 27 ans s'est justifié en disant "Qu'un ami avait du toucher sa veste ou que quelqu'un lui avait serré la main".

Le second prévenus n'est pas resté longtemps à la barre. Il devait être absent pour des raisons de santé. Son avocat n'a pas voulut jouer sur le contexte sanitaire pour que son client ne se présente pas devant le tribunal. Après plusieurs quintes de toux. Le jeune homme âgé de 21 ans a quitté le procès pour réaliser un dépistage contre le COVID. Ce dernier n'est pas revenu de la journée.

C'est lors de l'arrivée du troisième prévenus, Samy, que le procès à pris un peu d'ampleur. Ce dernier à tout d'abord commencé par "s'excuser auprès des victimes" et a expliqué "regretter ses actes". Pendant son audition, il a avoué avoir rempli un jerricane d'essence et porté la gazeuse devant l'entrée de la fourrière le jour des faits. Quand le président lui a demandé "qui a commandité cet acte", il a répondu qu'il ne savait pas. Idem pour les raisons de l'incendie, Samy, suppose que c'est pour faire disparaître des empreintes.

Je venais de sortir de prison, j'avais besoin d'argent. On m’a proposé un billet de 400 € pour participer à cette affaire, j’ai accepté. Si j’avais su que 150 voitures et que l'Intermarché auraient brûlé, je n’aurais jamais fait ça. - Samy

Tout le reste de son audition, il a refusé de dire qui a tiré des coups de feu le soir de la St-Sylvestre. Par contre, il a assuré avoir accepté de participer à ce "commando" par peur de représailles, notamment envers sa famille en cas de refus. Par contre, il assume et reconnaît ce qui lui ai reproché. "Le magasin à cramé, j'en assumerai les conséquences".

Lors de sa détention provisoire avant le procès, il a été mis sur écoute. Une conversation téléphonique avec son frère a été enregistrée. Dans cet enregistrement, Samy raconte, "Je ne sais même pas c'est quoi cette voiture, on m’a chargé de la détruire et voilà." plus tard dans la conversation il déclare : "moi et Bass Bass ont y est allé." Cette dernière déclaration affirme la présence d'un autre des prévenus.

En vue des écoutes téléphoniques, vous avez l'air d'être un délinquant mature, qui s'y connaît, Mr.Samy*. - Dominique Rubey, président de l'audience.

Le quatrième à passer à la barre a lui aussi évoqué la peur et l'argent comme motivation. "On m'a donné 300 euros pour aller dans la fourrière, mais on ne m'a pas exactement dit pourquoi", déclare-t-il. Ce quatrième prévenu est suspecté d'avoir ouvert la voie au reste des auteurs pour entrer dans la fourrière. Il est le seul à y avoir pénétré à visage découvert. Oualid est incarcéré depuis près de deux ans en détention provisoire.

Le cinquième prévenu, également en détention provisoire avant le procès est soupçonné d'avoir acheté trois armes et une cinquantaine de balles à blanc. Encore une fois, la motivation a été l'argent. "J'étais au chômage et m'a dit que je pourrais garder la monnaie donc j'en ai profité", a avoué Bassir. Il a également évoqué vouloir rendre service à la personne qui lui a demandé d'acheter ces armes sans pour autant dévoilé l'identité de cette personne. Il est également soupçonné par la justice d'avoir incendié la voiture. Lui, rejette cette accusation.

Je me suis dit qu'on ne pouvait pas tuer avec ce genre d'arme. - Bassir, un des prévenu.

Le sixième et dernier prévenu présent à l'audience, comparaît pour avoir prêté sa carte d'identité pour acheter les armes et les balles à blanc. Il a notamment menti en affirmant être chez sa tante pendant les faits. Or, son téléphone a borné dans le quartier de Planoise à ce même moment.

Le septième prévenu, peut-être le plus important n'étais pas présent. Il est en cavale depuis les faits. Il est soupçonné d'être le cerveau de l'opération ou du moins l'un des donneurs d'ordre.

Des hommes déjà connus des services de police pour la plupart

Après avoir été entendu à la barre, le profil de chaque prévenu a été examiné. Seul un des soupçonnés a un casier vierge. Les autres en possédaient déjà un, pour des affaires de stupéfiants, de vols ou d'outrage à agent. Tous ont assuré ne pas se connaître ou alors juste de vue puisqu'ils vivent dans le même quartier.

Une grosse demi-heure de réquisitoire de la part du procureur

Le procureur a retracé toute l'histoire pendant plus d'une demi-heure. À la fin de son réquisitoire, il a demandé des peines allant d'un an et demi de prison à huit ans avec des périodes de sursis et des interdictions de séjour en Franche-Comté. La plus lourde peine a été requise contre le supposé cerveau, huit ans de prison ainsi qu'une interdiction d'être sur le sol franc-comtois pendant cinq ans.

Suite aux plaidoiries des 6 avocats, chaque prévenus est passé à la barre. Samy, a assuré que "deux des prévenus n'étaient pas avec lui". Certains se sont excusés, d'autres on affirmé n'avoir rien fait.

Finalement

Le premier prévenu a écopé de : condamné à 18 mois de prison dont 12 avec sursis mais relaxé pour tentative de dégradation.

Le second de : condamné à deux ans de prison dont 12 mois de sursis.

Le troisième de : condamné à cinq ans de prison dont 24 mois de sursis et une interdiction de territoire en Franche-Comté pendant 3 ans.

Le quatrième de : condamné à trois ans de prison dont 18 mois avec sursis et d'une interdiction de territoire du Doubs pendant deux ans.

Le cinquième de : relaxé de toute accusation par le bénéfice du doute.

Le sixième de : relaxé de toute accusation par le bénéfice du doute. Le septième de : condamné à huit ans de prison et interdiction de séjour sur le territoire en Franche Comté de 5 ans. Un mandat d’arrêt est déposé contre lui.

Du côté des victimes, l'audience sur les intérêts civile aura lieu le 2 juin 2022.

*Les noms ont été remplacés par les prénoms.