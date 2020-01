Incendie criminel de la fourrière de Besançon: place aux expertises

Une semaine après l'incendie criminel qui a ravagé la fourrière municipale de Besançon dans le quartier de Planoise, les visites d'experts se succèdent. La priorité est de permettre aux propriétaires des véhicules qui n'ont pas été touchés par le feu de récupérer leur bien le plus vite possible.

Besançon, France

La période d'expertise a débuté, une semaine après l'incendie criminel qui a ravagé la fourrière municipale de Besançon et détruit 159 voitures dans le quartier de Planoise. Pour l'instant, seuls les professionnels peuvent pénétrer dans la zone sinistrée, et les visites se succèdent. Des expertises judiciaires, pour les besoins de l'enquête, des expertises techniques pour vérifier dans quel état sont les bâtiments, et des expertises d'assurances, pour savoir qui va prendre en compte les dommages.

Les réponses les plus attendues sont celles des spécialistes du bâtiment. "Il faut que les experts et les bureaux d'étude spécialisés puissent nous dire quelles sont les parties de la structure qui sont irrécupérables", explique Daniel Mourot, le directeur du département des mobilités au Grand Besançon, "qu'on puisse étudier s'il faut une reconstruction, une démolition partielle ou totale, ou si un simple renforcement suffira". Mais de toute façon les travaux s'annoncent compliqués et vont durer, au bas mot, plusieurs mois.

La priorité: faire sortir les véhicules intacts

Tous les véhicules sont encore à l'intérieur, et la priorité aujourd'hui, ce sont ceux qui se trouvent dans la partie publique du parking, qui ont subi des fumées et des salissures mais qui sont en état de rouler. L'objectif est de les évacuer le plus vite possible pour permettre à leur propriétaires de les récupérer. "Hélas, on n'a aucun délai à donner" déplore Daniel Mourot, "dans le meilleur des cas on devrait pouvoir les sortir dans les 48 heures, mais ça, c'est les experts qui doivent nous le dire, on espère pouvoir les évacuer avant la fin de la semaine". 60 à 80 véhicules sont concernés. Dès que la récupération de ces véhicules sera possible, un bureau temporaire sera mis en place à proximité de la place Cassin pour accueillir les propriétaires.

En attendant, la fourrière continue à fonctionner normalement sur un autre site, rue Thomas Edison, dans la zone industrielle des Tilleroyes. Ce site appartient à City Car, la société exploitante de la fourrière, et a été réorganisé dans l'urgence. Une solution qui n'est que temporaire. Le site pourra fonctionner quelques semaines, mais il n'a pas la capacité suffisante. Le Grand Besançon est à la recherche d'un autre endroit, car le parking de la place Cassin risque d'être bloqué pendant une longue période.