Incendie criminel de la fourrière municipale de Besançon-Planoise : sept mis en examen pour un procès fin 2021

Spectaculaire, mais heureusement sans victime à déplorer, hormis deux personnes -dont un pompier- intoxiquées par les fumées et évacuées vers le CHU de Besançon. Ce mardi matin du 31 décembre 2019, dans le quartier de Planoise, le violent incendie qui s'était déclaré à la fourrière municipale de Besançon voisine du parking souterrain du magasin Intermarché situé juste au-dessus, avait nécessité l'évacuation en urgence de 300 clients et 35 employés du supermarché de la Place Cassin ! L'intervention, durant de longues heures, d'une centaine de pompiers équipés de 25 engins n'avait, en revanche, pas réussi à épargner une cinquantaine de véhicules totalement ravagés par les flammes. Sans oublier une centaine d'autres considérablement endommagés par les fumées et les suies, qui avaient aussi complètement détérioré les 2.000 m2 de l'Intermarché et son parking souterrain.

Au final, de longs mois d'enquête et d'interpellations de la part des services de la Police Judiciaire de Besançon pour arriver, ce mardi, bientôt deux ans après les faits, à la clôture du dossier d'instruction par son magistrat-instructeur, annonce Etienne Manteaux, le procureur de la République de Besançon.

Dossier imbriqué dans les deux autres affaires (séries de tirs à l'arme à feu et assassinat d'Houcine Hakkar) sur fond de trafic de drogue à Planoise

Sept hommes, âgés de 20 à 28 ans, sont mis en examen au total. Six Bisontins (trois en détention provisoire et trois sous contrôle judiciaire) pour dégradation par incendie et association de malfaiteurs . Et un Dolois -l'aîné de la bande qui, lui, est toujours en fuite- considéré comme le donneur d'ordres présumé de cet incendie et mis en examen pour la seule association de malfaiteurs : "un individu également soupçonné d'être impliqué dans les deux autres dossiers sur fond de trafic de drogue à Planoise entre novembre 2019 (séries de tirs à l'arme à feu) et mars 2020 (assassinat d'Houcine Hakkar)", indique le procureur, selon lequel "ces trois dossiers sont tous imbriqués les uns avec les autres" !

La BMW incendiée dans la fourrière municipale avait servi, quelques jours plus tôt, à prendre la fuite après une nouvelle série de tirs à Planoise

Au gré de leurs investigations, les enquêteurs ont fini par réussir "à démêler la pelote de laine", explique Etienne Manteaux. D'abord volée le 22 décembre 2019 dans la banlieue de Mulhouse avant d'être retrouvée puis parquée à la fourrière municipale de Besançon où elle a finalement été incendiée le fameux 31 décembre, la BMW X6 a été le véhicule utilisé dans leur fuite par les auteurs de la quinzaine de nouveaux coups de feu -à l'arme lourde- tirés quelques jours plus tôt, le 25 décembre, dans les rues de Planoise.

à lire aussi Une quinzaine de coups de feu tirés dans le quartier de Planoise à Besançon : trois blessés par balles

Cette même BMW, finalement identifiée avec la vidéoprotection d'une station-service du quartier où, dans la soirée du 30 décembre, plusieurs individus remplissaient un bidon de 5 litres à la pompe à essence. Ce même bidon identifié le lendemain, 31 décembre, sur les lieux de l'incendie de la fourrière municipale "où quatre hommes cagoulés étaient parvenus à s'introduire, grâce à l'ouverture des portes demandée aux salariés du parking par un cinquième complice à visage découvert, lui, qui n'est autre que le fugitif dolois", détaille le procureur.

Novembre 2021 : réouverture de l'Intermarché rénové, suivie du procès des incendiaires présumés

Les sept protagonistes présumés dans l'incendie seront jugés devant le tribunal correctionnel de Besançon à la fin de ce mois de novembre au plus tard, indique Etienne Manteaux. Soit à quelques jours d'intervalle seulement de la réouverture de l'Intermarché de Planoise, totalement rénové, qui pourra enfin accueillir ses fidèles clients (environ 3.000 par jour avant l'incendie) ce mercredi 3 novembre après plusieurs longs de mois de travaux...