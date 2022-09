L'incendie d'origine criminelle de la Maison pour tous du quartier Fontbarlettes à Valence entraîne un échange tendu entre la mairie et la préfecture de la Drôme sur les questions de sécurité.

Incendie criminel de la MPT de Fontbarlettes à Valence : passe d'arme entre la mairie et la préfecture

Dans la nuit de mercredi à jeudi 8 septembre les pompiers sont intervenus pour éteindre un incendie d'origine criminelle dans la Maison pour tous du quartier de Fontbarlettes, classé en zone de sécurité prioritaire. Depuis, la mairie de Valence et la préfecture de la Drôme s'interpellent par communiqués.

Le maire de Valence Nicolas Daragon condamne un acte criminel aussi "scandaleux qu’injustifiable". Un acte qui, dit-il au micro de France bleu Drôme Ardèche, ne serait pas arrivé si les effectifs au sein de la police nationale était suffisant : "je dois dire que les forces de l'ordre font des efforts, mais je dois dire que les moyens qui sont accordés à la police nationale qui a compétence sur ce territoire sont insuffisants."

J'attends que le gouvernement assume. Partout nous avons des quartiers qui sont à la dérive. - le maire de Valence, Nicolas Daragon

Réponse de la préfecture de la Drôme dans un communiqué : "la zone de sécurité prioritaire (ZSP) qui couvre les quartiers du Plan et de Fontbarlettes fait l’objet d’une attention permanente de la part des services de l’État tant dans le domaine de la sécurité du quotidien et de la lutte contre les trafics qu’en matière de politique de la ville et de renouvellement urbain." La préfecture rappelle que 56 procédures de lutte antistupéfiants ont été réalisés à Valence, dont 30 en ZSP.

La municipalité pas convaincue par la réponse

Ce samedi 10 septembre, c'est au tour de Pierre-Olivier Mahaux, adjoint au Maire en charge de la sécurité de s'exprimer par communiquer : _"Nous préférerions – et de loin – que l’Etat agisse efficacement, sur le terrain, plutôt qu’il ne réagisse_, à renfort de données statistiques totalement déconnectées de la réalité. A lui de faire le nécessaire pour obtenir des moyens supplémentaires et des renforts de police face à l’urgence, plutôt qu’à se borner à se rassurer ou essayer de nous rassurer."

En attendant, le temps de la remise en état de la Maison pour tous, les salariés travaillent depuis le site de Bonzon mais n'accueillent pas le public.