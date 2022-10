Incendie criminel du parking des Salinières : trois prévenus devant la justice

Le 18 mai 2019, les pompiers étaient alertés pour un incendie dans le parking souterrain des Salinières. Après de nombreuses heures de lutte, le feu était maitrisé et près de 200 voitures se retrouvaient totalement calcinées ou dégradées, soit par les fumées, soit par l'eau utilisée par les pompiers pour éteindre l'incendie.

Trois marginaux comparaissent ces lundi et mardi devant la première chambre des dossiers complexes du tribunal judiciaire de Bordeaux. L'un âgé de 24 ans, comme incendiaire présumé risque jusqu'à 6 ans d'emprisonnement. Une jeune femme de 28 ans et un homme de 25 ans sont poursuivis pour ne pas avoir appelé les secours, risquent jusqu'à deux ans d'emprisonnement.

Une jeune fille, mineure au moment des faits, sera entendue devant le tribunal pour enfants.

208 parties civiles participent au procès : les propriétaires des véhicules mais aussi Bordeaux Métropole, Kéolis ou encore la société Transdev. Au moment des faits, plus de 100 pompiers avaient été mobilisés. Trois d'entre eux ont été légèrement intoxiqués par les fumées et ont dû été hospitalisés. Quarante-cinq personnes qui habitaient dans les appartements voisins avaient, quant à eux, été évacués et regroupées au palais des sports.

Se cacher pour fumer des joints et boire des bières

Pendant leurs auditions, les quatre jeunes ont expliqué s'être rencontrés pendant la manifestation des gilets jaunes et avoir voulu se cacher dans le parking pour "boire des bières et fumer des joints". L'un d'entre eux avait connaissance d'une voiture abandonnée au troisième sous-sol, cible idéale qui se transforme, ce samedi soir de mai 2018, en squat. Le principal prévenu donne des coups de couteau au volant et aux sièges de la Clio et puis la troupe veut voir ce qu'il y a dans le coffre. Fabien, le principal prévenu sort son briquet et allume une feuille de papier dans ce fameux coffre.

Elle a voulu étouffer le feu en fermant le coffre

Mélanie, qui comparait libre, explique à la barre avoir voulu étouffer le feu en fermant le coffre. Les quatre complices quittent alors le parking en courant et les images de vidéo surveillance les voient sortir, souriants.

Pendant l'audience le président du tribunal judiciaire tente de comprendre ce qui s'est passé : "Pourquoi aller se mettre au troisième sous-sol d'un parking sous-terrain alors qu'on en voit des personnes fumer sur les quais ?" La peur des policiers trop nombreux pour la manifestation répond Mélanie...

Et vient le besoin du président de démêler les contradictions. "Vous dites que vous ne saviez pas que ça allait tant flamber, qu'il y avait une toute petite flamme, et que vous aviez fermé le coffre pour étouffer le début d'incendie, alors pourquoi partez-vous en courant ?" "Parce que j'avais peur !!" lance Mélanie. "Pourquoi aviez-vous peur si vous pensiez que le feu était maitrisé ?"

J'aurais pas fait ça sans l’alcool et les stupéfiants

Heaven, poursuivi aussi pour ne pas avoir appelé les secours renvoie également la balle sur Fabien, qui comparait détenu pour une autre affaire. "Je ne savais pas qu'il allait mettre le feu ! On n’a pas pensé à l’ampleur des dégâts que ça aurait pu causer !"

Dans son box, Fabien en survêtement essaye d'expliquer "je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça." "C'est de la provocation ?" s'énerve le président. "Je ne vous provoque pas, je vous dis les choses comme je les pense, je sais pas pourquoi j'ai fait ça." "Mais vous ne pensez pas qu'il pourrait y avoir des être humains, continue le président, agacé, qui pourraient mourir dans des conditions atroces ?" "Sur le coup j'ai juste pensé à partir" répond l'accusé.

Et son avocat de poser la question qui sera au centre de ce dossier : "Pensez-vous que vous aviez toutes vos capacités à l'époque ?" Et Fabien de répondre : "J’étais dans un état second, j’aurais pas fait ça sans l’alcool et les stupéfiants. Je regrette ce qui s'est passé."