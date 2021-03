Incendie criminel sur un équipement Orange : le réseau revient peu à peu à la normale

Un incendie criminel a endommagé un regard Orange hier, dimanche 28 février, perturbant fortement les communications internet et téléphoniques de plusieurs milliers de clients dans la vallée du Rhône. Le réseau internet et téléphonique revient peu à peu à la normale.

"Pour 1500 clients Orange, la ligne fixe est toujours coupée ou perturbée, à Pierrelatte et à Valence. Pour ce qui est de la fibre internet, le réseau a été rétabli cette nuit", explique la communication d'Orange. Pour ce qui est des lignes fixes, il faudra attendre plusieurs jours avant un rétablissement total.

Hier, il y avait aussi des perturbations sur le réseau mobile à Pierrelatte, tout est désormais rentré dans l'ordre. Les techniciens Orange ont travaillé toute la nuit pour réparer au plus vite les dégâts causés par un incendie criminel sur un l'un de leurs équipements, hier matin à Pierrelatte dans la Drôme.

Des dégradations d'équipements récurrentes

Des perturbations qui ont touchés des clients Orange mais aussi SFR ou Free. Chez SFR, tout était rentré dans l'ordre à 3h45 cette nuit. Pour cet opérateur, c'était à Bourg-Saint-Andéol et à Viviers qu'il y avait des perturbations. 1200 clients SFR étaient privés d'internet dans ces communes. Nous ne connaissons pas l'état de la situation actuelle pour les autres opérateurs touchés.

Orange a porté plainte, hier, face à des dégradations de leurs équipements qui se font de plus en plus nombreuses. Il y a une quinzaine de jours, c'est un central téléphonique d'Orange qui a brûlé à Crest, privant plusieurs milliers de clients de fixe et de réseau mobile. La veille, une antenne était incendiée à Gigors-et-Lozeron, à une quinzaine de km de Crest.