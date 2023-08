Incendie d'Alès : les habitants peuvent sortir de chez eux, aucune toxicité détectée dans l'air

Les nouvelles sont rassurantes ce mercredi matin après l'important incendie qui s'est déclaré à Alès la veille en fin d'après-midi. Dans un communiqué, la préfecture du Gard indique que les habitants qui vivent dans le quartier Tamaris peuvent désormais sortir de chez eux, alors qu'ils étaient jusque-là fortement invités à rester confinés. "Les premières analyses des marins-pompiers de Marseille noteraient l’absence de toxicité dans l’atmosphère. Ainsi, les habitants du quartier Tamaris d’Alès peuvent dès à présent sortir de leur domicile, en respectant toutefois les restrictions éventuelles d’accès aux alentours du site du centre de recyclage", est-il écrit.

ⓘ Publicité

Pour rappel, le feu a démarré vers 18h dans un bâtiment de 4.000m² qui abrite 15.000m3 de déchets. C'est à cause de ces déchets que l'incendie a provoqué un énorme panache de fumées noires, odorantes et visibles de très loin. Le vent a permis leur dispersion. D'importants moyens ont été dépêchés sur place, soit au total 110 sapeurs-pompiers, 37 engins de secours et un drone sont engagés. Aucun blessé n'est à déplorer. Le feu a été circonscrit vers 21h, mais les pompiers sont restés sur place toute la nuit pour surveiller le bâtiment.

Les opérations se poursuivent ce mercredi

La préfecture indique que les opérations pour éteindre l’incendie se poursuivent. Une visite d’un inspecteur de l’unité départementale de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (UD-DREAL) est prévue ce mercredi sur le site.