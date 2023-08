Incendie d'Astet : des pompiers victimes de coups de chaleur

L'incendie qui a pris au bord de la nationale 102 ce lundi 21 août vers 16 heures a été maîtrisé ce mardi en fin d'après-midi. Il a parcouru 45 hectares et n'a finalement touché aucune habitation. Il est passé à proximité d'une maison que les pompiers sont parvenus à défendre. Au plus fort de l'incendie 200 pompiers d'Ardèche, du Gard, de Lozère et de Haute-Loire ont été mobilisés sur un terrain très difficile, pentu et accidenté.

Mardi après-midi, le vent a provoqué une reprise des flammes et un hélicoptère est intervenu pour des largages. Des pompiers vont rester sur place pour éviter tout redémarrage du feu.

5 pompiers blessés ou victimes de coups de chaleur

Plusieurs pompiers ont été victimes de coups de chaleur : aucun n'a été hospitalisé mais ils ont été placé au repos. "C'est un phénomène que nous connaissons bien" explique le lieutenant-colonel Jean-Michel Chalencon, chef des opérations sur place. " Durant une opération comme celle-là on peut perdre trois à quatre litres d'eau en une après-midi et on risque l'hyperthermie. " Un phénomène renforcé par les très fortes chaleurs de la journée de mardi.

Un autre pompier s'est fait une entorse à la cheville alors que le feu se développait sur un terrain très accidentogène. Il a été transporté sur l'hôpital d'Aubenas.